Госдеп США подтвердил намерение Блинкена принять участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое состоится в Северной Македонии на этой неделе. По словам военного эксперта Владимира Ераносяна, Вашингтон планирует продолжать решать собственные проблемы за счет Европы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Белому дому в любом случае требуется замена в ситуации поддержки Незалежной с целью расшатывания ситуации до предела.

По мнению эксперта, при этом все видят позицию Словакии, Венгрии, Нидерландов, что является тревожным звонком для Вашингтона.

Он отметил, что поездка Блинкена связана с тем, чтобы показать, кто в доме хозяин, обозначить свое присутствие.