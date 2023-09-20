По словам представителя Белого дома Джона Кибри, Штаты предоставили Незалежной все оружие, которое та просила. Военный эксперт Владимир Ераносян дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в этом заявлении американских властей присутствует явное лукавство, поскольку Киев просил больше.

Эксперт добавил, что это направлено на дезориентацию прежде всего собственных подопечных в Незалежной. Таким образом, с Киевом ведут разговор как с идиотами.

По его мнению, Пентагон не планирует увеличивать поставки до тех пор, пока не будет уверен, что украинская армия сохранила боеспособность после провала летнего контрнаступления.