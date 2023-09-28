Военный эксперт Евсеев объяснил заявление Буданова о «наступлении ВСУ пешком»

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинская армия наступает в основном пешком. По словам военного эксперта Владимира Евсеева, Украина бережет западную тяжелую технику и посылает очередной запрос своим кураторам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при подготовке новых бригад явно ощущается нехватка тяжелой техники.

По мнению эксперта, главный посыл Буданова – это посыл Западу, что нужно срочно поставлять Киеву оружие.