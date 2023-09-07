Военный эксперт из США посоветовал Киеву и Вашингтону искать выход из конфликта с Россией
Фото: [©РИА Новости/Сергей Аверин]
Ветеран ВВС США дал прогноз относительно участи Украины в конфликте с Россией.
Как пишет USA Today, Майерс выразил озабоченность исходом этого конфликта и призвал Киев и Вашингтон активно работать над поиском выхода из него.
Согласно Майерсу, отсутствие адекватной стратегии у украинских властей может осложнять управление ситуацией и вести к непредсказуемым последствиям. Также он подчеркивает, что российские военные являются экспертами в разработке ловушек, в которые раз за разом попадаются украинские военные.
Все это, по словам Майерса, создает дополнительную угрозу для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и, следовательно, неблагоприятному прогнозу для Киева в отношении окончания военного конфликта.