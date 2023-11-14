Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сложно на семи направлениях. В свою очередь главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный считает, что контрнаступление не оправдало его ожиданий и украинский конфликт зашел в тупик. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, Запад делегировал Незалежной полномочия критиковать саму себя. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что раньше на Украине говорили полуправду, однако теперь не имеет смысла скрывать реальное положение дел на линии фронта, прежде всего то, что ВСУ проиграли.

По мнению эксперта, наблюдаются весьма четкие приметы украинского проигрыша: массовая сдача в плен украинских военнослужащих, а также формирование российских подразделений из бывших военнослужащих украинской армии.