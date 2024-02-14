Военный эксперт Коновалов спрогнозировал выход многих стран из НАТО

Украинский конфликт внес раскол в Североатлантический альянс, который только усугубится на фоне поражения украинской армии и приведет к распаду военного блока. По словам военного эксперта Ивана Коновалова, украинский конфликт только ускорил раскол, а реальная причина в том, что у его стран-участниц различные интересы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на данный момент у Вашингтона имеется достаточное количество инструментов, чтобы держать альянс в узде.

По мнению эксперта, его государства-члены не могут быть уверенными друг в друге.

Он отметил, что после распада СССР вступающие туда восточноевропейские страны получили своего рода зонтик безопасности, перестав тратить деньги на оборону, развивая вместо этого собственную экономику. Однако теперь их заставляют тратить финансы на войну, чего они не хотят.