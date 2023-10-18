Военный эксперт Кошкин назвал место следующего международного конфликта

Военные конфликты в мире сейчас вспыхивают один за одним. Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что причины этого нужно искать в логистической программе «Один пояс — один путь», где задействовано 147 стран. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в каждой из них в любой момент могут вспыхнуть конфликты.

Эксперт отметил, что это объясняется тем, что практически весь мировой океан находится под контролем Вашингтона и их союзников.

По его мнению, в плане континентальных маршрутов США может создавать конфликтные ситуации, которые станут кровоточить и являться железным занавесом для движения товаров из Китая в Европу.

Политолог пояснил, что это является доказательством современного геополитического кризиса. А Ближний Восток является кризисом вековой давности, о чем сказал даже глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, отметив, что мир увлекся украинским кризисом и перестал обращать внимание на арабо-израильские отношения.