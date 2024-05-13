Военный эксперт Кошкин назвал причину кадровых перестановок в Минобороны России

Глава государства Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу — секретарем Совета безопасности РФ. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, Андрею Белоусову при назначении на пост главы российского оборонного ведомства предстоит встроить военную экономику в экономику страны. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на кадровые перестановки следует смотреть с глобальной точки зрения, то есть таким образом наша страна отвечает на вызовы со стороны Запада.

По мнению эксперта, в данном случае речь идет о серьезном стратегическом изменении наших структур. Одержать победу в украинском конфликте возможно только путем перестройки, реформирования, оптимизации экономики, то есть встроить военную экономику в экономику страны.

Он подчеркнул, что вкладываемые в военную сферу средства, прежде всего в предприятия ОПК, должны соразмерно функционировать в сложившейся экономической системе.