Военный эксперт Кошкин назвал причины раскачивания Западом ситуации в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил травлю, направленную на республику после терактов, произошедших в прошлом месяце в Махачкале и Дербенте, после чего в адрес республики посыпались оскорбительные высказывания от «сторонних наблюдателей». По словам военного эксперта Андрея Кошкина, такие поступки совершают политические силы, желающие дестабилизации в России. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что западные страны имеют аналогичный опыт и заинтересованы в разрушении нашей страны изнутри, а способов у них много – деколонизация, проблемы, якобы связанные с Дагестаном.

По мнению политолога, в общей совокупности эта ситуация должна ударить по имиджу России, по нашим межнациональным отношениям, в чем как раз Запад на сегодняшний день заинтересован больше всего.

Он подчеркнул, что для защиты и решения данного вопроса необходимо политикам, власти и журналистам объединиться и показывать несостоятельность подобных обвинений. Таким образом, на одну современную технологию отвечать иной, более современной в высокой степени.