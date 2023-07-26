Военный эксперт Кошкин назвал реальный повод поездки Шойгу в Северную Корею

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавил делегацию, которая прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил истинные причины поездки и ее важность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, для данного государства это является знаковым событием.

Он отметил, что визиты военных делегаций из нашей страны в КНДР раздражают США, Великобританию и Евросоюз.

По мнению эксперта, поездка российской военной делегации подчеркивает перспективы взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Кошкин подчеркнул, что визит Шойгу в Северную Корею связан с решением задач по обеспечению удачного проведения спецоперации.