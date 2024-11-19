Политический кризис в Грузии выходит на новый уровень: оппозиция старается разжечь массовые протесты в центре Тбилиси, где после очередного митинга протестующие установили палатки и провели ночь на ключевых улицах города. По словам военного политолога Андрея Кошкина, какие-то случайные совпадения в данном вопросе исключены. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что главную роль в этом процессе играют Штаты, стремящиеся раскачать политическую ситуацию с целью привести к власти прозападные силы. Тем не менее цветные технологии уже применялись в рамках выборной кампании, однако желаемого итога добиться не удалось.

По мнению эксперта, внутренние политические процессы связаны с международной повесткой, в том числе и попытками украинского руководства оказать влияние на ситуацию.

Он подчеркнул, что одним самых острых вопросов является возможность повторения сценариев цветных революций. Хотя что набор инструментов пока не был использован полностью, ресурсная база оппозиции остается значительной. Следовательно, в сложившейся ситуации нельзя исключать возможности эскалации, прежде всего при внешнем вмешательстве.

Ранее сообщалось, что Зурабишвили обратилась в КС для признания итогов выборов сфальсифицированными.