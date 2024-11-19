Зурабишвили обратилась в КС для признания итогов выборов сфальсифицированными

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала заявление в Конституционный суд с просьбой признать результаты парламентских выборов недействительными. Эту информацию озвучила Эка Беселия, представляющая интересы Зурабишвили в судебном разбирательстве, передает ТАСС.

Беселия указала, что иск основан на нарушении двух конституционных прав. Первое связано с нарушением принципа универсальности, поскольку гражданам, находящимся за пределами страны, не только ограничили их конституционные права, но и запретили участвовать в выборах.

Второй важный принцип — это тайна голосования. Существует множество доказательств, подтверждающих факты нарушения тайны голосования, что является серьезным нарушением конституционных норм.

Конституционному суду предоставлено три дня для определения, будет ли иск принят к рассмотрению. Если иск будет принят, у судей будет 30 дней для вынесения решения.

Ранее сообщалось, что выборы президента Грузии могут пройти в январе 2025 года.