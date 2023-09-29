В одном из западных изданий появилась информация о том, что власти США начинают открывать новые фронты против Москвы после неудач в Незалежной. Так, в настоящее время активизируются военные действия на территории Молдавии и Южного Кавказа. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, об этом говорили и ранее, причем это касалось также и Грузии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что ранее Вашингтон пытался продавить свое присутствие в каспийском бассейне, что свидетельствует о том, что США хотят занять свое место в мусульманском подбрюшье России.

По мнению эксперта, американцами провалена операция контрнаступления Украины на Россию, поэтому они начали открытие этих фронтов в Молдавии и на Южном Кавказе.

Он подчеркнул, что власти США были уверены, что сломят Россию сначала санкционной политикой, потом изматывающим украинским конфликтом, контрнаступлением. Поэтому они пытаются по всем фронтам вести поиск новых форматов для того, чтобы открыть зияющие раны на наших границах и постараться разорвать Россию на куски.