По словам военного эксперта Андрея Кошкина, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Незалежную с целью дать инструкции ее лидеру по правилам поведения в США, включая слова о захвате Артемовска. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что американским властям выгодно, чтобы президент Украины не сказал ничего лишнего в США, так как Запад оказался в очень невыгодной ситуации.

По мнению эксперта, военная поддержка американцев в размере 325 млн долларов не сможет ничего решить, зная о проблемах ВСУ и провале контрнаступления.

Он добавил, что Киев по-прежнему продолжит совершать Ракетные и террористические налеты для поддержания имиджа и дотягивания до весны.