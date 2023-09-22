Военный эксперт Кошкин считает, что Зеленского заранее просили сказать о захвате Артемовска
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По словам военного эксперта Андрея Кошкина, госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Незалежную с целью дать инструкции ее лидеру по правилам поведения в США, включая слова о захвате Артемовска. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что американским властям выгодно, чтобы президент Украины не сказал ничего лишнего в США, так как Запад оказался в очень невыгодной ситуации.
По мнению эксперта, военная поддержка американцев в размере 325 млн долларов не сможет ничего решить, зная о проблемах ВСУ и провале контрнаступления.
Он добавил, что Киев по-прежнему продолжит совершать Ракетные и террористические налеты для поддержания имиджа и дотягивания до весны.