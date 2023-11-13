По словам военного эксперта Андрея Кошкина, раскол между украинскими армией и политиками связан с неудачами ВСУ на фронте. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что после провала контрнаступления Белый дом стал обвинять прежде всего Киев в том, что они не смогли справиться, хотя их полностью обеспечили вооружением и боевой техникой.

По мнению эксперта, у украинского лидера сейчас наблюдается определенное желание быть непослушным США.