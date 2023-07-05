Правительство США считают чрезмерной поддержку Киеву со стороны главы британского Минобороны. Эксперты связывают это с тем, что после ухода с поста нынешнего руководителя НАТО предлагалось назначить на эту должность действующую главу Еврокомиссии. По словам военного эксперта Ильи Крамника, сложности с подбором нового генсекретаря говорят о кризисе в альянсе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что кризис в НАТО связан с тем, что им необходимо решить, куда двигаться дальше. В случае продолжения конфронтации с Россией нацэкономики придется перестраивать на военный режим. Однако возвращение к диалогу требует серьезных политических решений, которые в свете нынешней ситуации неприемлемы. Это и является причиной осложненных поисков кандидатуры на должность генсека альянса.

Эксперт подчеркнул, что в случае выбора министра обороны Великобритании на данный пост означает дальнейшую конфронтацию с Москвой.