Военный эксперт Леонков назвал цель визита Блинкена в Киев
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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, неанонсированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Незалежной связан с неудачами украинской армии на фронте. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что также причиной стали успехи российской армии на харьковском направлении, что стало внезапностью для украинских войск. Более того, данное наступление «прозевала» и разведка Североатлантического альянса, мониторящая всю линию боевого соприкосновения. Также перед данным наступлением были массированные удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи из тех 61 млрд долларов.
По мнению эксперта, Вооруженные Силы Украины испытывают явный дефицит личного состава для затыкания всех брешей. Кроме того, наблюдается и нехватка боеприпасов.
Он отметил, что причиной того, что ВСУ не успевают набрать личный состав, является то, что их войска разрываются между Часов Яром, между авдеевским и угледарским направлениями, Харьковом, купянским направлением. Именно это объясняет цель визита Блинкена — проконсультировать украинского лидера, какие виды вооружения готов Вашингтон поставить.