По словам военного эксперта Алексея Леонкова, неанонсированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в столицу Незалежной связан с неудачами украинской армии на фронте. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что также причиной стали успехи российской армии на харьковском направлении, что стало внезапностью для украинских войск. Более того, данное наступление «прозевала» и разведка Североатлантического альянса, мониторящая всю линию боевого соприкосновения. Также перед данным наступлением были массированные удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи из тех 61 млрд долларов.

По мнению эксперта, Вооруженные Силы Украины испытывают явный дефицит личного состава для затыкания всех брешей. Кроме того, наблюдается и нехватка боеприпасов.

Он отметил, что причиной того, что ВСУ не успевают набрать личный состав, является то, что их войска разрываются между Часов Яром, между авдеевским и угледарским направлениями, Харьковом, купянским направлением. Именно это объясняет цель визита Блинкена — проконсультировать украинского лидера, какие виды вооружения готов Вашингтон поставить.