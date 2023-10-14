Военный эксперт Леонков считает, что Израиль специально втягивает Иран в войну по просьбе США

В прошлую субботу на юге Израиля произошло проникновение боевиков из группировки ХАМАС. В ответ израильская армия начала массированную ракетную атаку на сектор Газа, контролируемый ХАМАС. В конфликт также косвенно оказалась вовлечена ливанская группировка Хезболла. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ЦАХАЛ намеренно раздувает масштабы вооруженного конфликта для включения в него Ирана. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что изначально Иерусалим во всем обвинял Иран. Однако это государство не имеет никакого отношения к массированной атаке боевиков ХАМАС.

По мнению эксперта, это является попыткой провокации Ирана на серьезные боевые действия.