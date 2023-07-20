Военный эксперт Литовкин объяснил цель США в требовании к Европе отправить Киеву старое оружие

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил главам европейских МИД одобрить рост финансирования ВСУ на миллиарды евро и в разы расширить программу подготовки служащих ВСУ. Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, что в реальности стоит за данным предложением. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Европа попросту вынуждена выделять деньги на поддержку киевского режима с целью распределить их между собой, при этом рассказав всем, что они поддерживают Незалежную.

Литовкин подчеркнул, что таким образом происходит настоящий распил средств, и на 90% финансы остаются за рубежом.

Он пояснил, что основным выгодополучателем остается Вашингтон.

По мнению эксперта, именно с этим связано предоставление Киеву старого советского оружия из Восточной Европы, которое данным государствам необходимо было отправить на утилизацию. Следовательно, Штаты получают тройную выгоду от войны на Украине.