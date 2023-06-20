Военный эксперт Литовкин определил главные «болезни» глав США и НАТО

По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, западные государства совершают все возможное и невозможное, чтобы разрушить Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в этой организации они видят угрозу собственному доминированию на международной арене.

По мнению эксперта, Вашингтон и Североатлантический альянс никогда не отказывались от данной политики, включая борьбу с международным терроризмом.

Литовкин добавил, что члены альянса не перестают действовать ради раскола организации.

Он пояснил, что это свидетельствует о наличии у НАТО и Вашингтона двух затянувшихся болезней – комплекса неполноценности и гегемонизма.