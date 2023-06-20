Военный эксперт Литовкин определил главные «болезни» глав США и НАТО
Фото: [©Пресс-служба МИД России/РИА Новости]
По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, западные государства совершают все возможное и невозможное, чтобы разрушить Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает радио Sputnik.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в этой организации они видят угрозу собственному доминированию на международной арене.
По мнению эксперта, Вашингтон и Североатлантический альянс никогда не отказывались от данной политики, включая борьбу с международным терроризмом.
Литовкин добавил, что члены альянса не перестают действовать ради раскола организации.
Он пояснил, что это свидетельствует о наличии у НАТО и Вашингтона двух затянувшихся болезней – комплекса неполноценности и гегемонизма.