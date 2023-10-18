Спецоперация на Украине оказала значительное влияние на вооруженные силы Европы. В отдельных странах это привело к росту расходов на военное оборудование. Это общий стандарт, установленный Североатлантическим альянсом, хотя не все страны соответствуют ему. При этом ни одно государство не выходило из военного блока. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Вашингтон сегодня пытается не упускать Европу из своих удушливых объятий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что территорию стран Прибалтики НАТО использует для военных, чтобы поддерживать их уверенность в том, что альянс их не бросает. Эти государства станут преданно служить военному блоку и строить форпост против Москвы.

По мнению эксперта, при вступлении в НАТО любая страна перестает быть суверенной и самостоятельной и подчиняется США.

Он отметил, что пока еще ни одна страна не вышла из альянса, и только лишь Шарлю Де Голлю и удалось вывести Францию оттуда, однако такого уровня политиков сегодня на Западе нет.