В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Вашингтон старается восстановить свое присутствие и военные возможности в Арктике для противостояния Москве и Пекину. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сделать это в быстром режиме у Штатов это не выйдет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что противостояние нашей стране в Арктике подразумевает строительство новых подводных лодок и ледоколов, попытки заходить в район Северного Полюса, выше наших территориальных вод.

По мнению эксперта, также большую роль играет и размещение гарнизонов, авиации на арктических территориях. При этом сложно сказать, как быстро им удастся это сделать, поскольку у Вашингтона достаточно задач в Европе, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Незалежной.

Он отметил, что также Штаты провозгласили восстановление своих позиций в Арктике, но у них там никогда их и не было.