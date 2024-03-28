Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин заявил, что Киев должен предоставлять достоверную информацию даже по поводу неудач украинской армии на фронте и не ограничивать работу представителей прессы в зоне конфликта. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, упреки чиновника США в адрес Украины являются лицемерием. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Штаты сами правду никогда не говорят, в первую очередь во время войны, поэтому давать рекомендации другим легко.

По мнению эксперта, отдельное упоминание Рубина об интересах самого действующего украинского лидера также не является случайным, поскольку это может говорить о том, что Вашингтон уже не делает на него ставку.

Он уточнил, что Зеленский в глазах мировой общественности является отработанным вариантом, к тому же он несамостоятельный человек и подчиняется указаниям Запада.