Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ понесли потери в результате обстрела своих же солдат под Часовым Яром в Артемовском районе ДНР. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

По его информации, украинская армия также потеряла военную технику.

«Реактивной артиллерией были обстрелян район населенного пункта Богдановка, где находились позиции вооруженных формирований Украины», — сказал Марочко.

Он отметил, что после удара был уничтожен опорный пункт с личным составом. По предварительным данным, ВСУ потеряли мотострелковое отделение с штатным вооружением.

Ранее мы сообщали, что российская армия нанесла ракетный удар по госпиталю ВСУ в Харькове. По информации канала «Военкоры Русской весны», в результате удара погибли наемники, воевавшие в составе украинской армии против России.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью России.