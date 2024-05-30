Военный эксперт Матвийчук насчитает шведскую помощь украинской армии коридором для отступления

Стокгольм выделяет пакет военной помощи Киеву на сумму 1,2 млрд долларов. Пакет помощи станет включать два самолета дальнего радиолокационного обнаружения SAAB ASCC, ракетную систему, бронетехнику, снаряды и боеприпасы для ПВО. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, военная помощь от Швеции мало что изменит. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это своего рода жест, свидетельствующий о том, что американские кураторы оказывают сильное давление на союзников. Вероятно, это своего рода благодарность от шведов США за принятие в члены Североатлантического альянса. А сами поставки являются чистейшей воды профанацией, абсолютно никаким образом это украинским войскам не поможет.

По мнению эксперта, Стокгольм не станет передавать украинской армии истребители Gripen до того, как в Незалежной появятся F-16. Это своеобразная уловка, которой ранее пользовался Берлин: давайте Abrams, мы потом поставим Leopard. Таким образом, Швеция оставляет себе коридор для отступления: если F-16 не будет, не будет и Gripen.