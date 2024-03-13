Военный эксперт Матвийчук считает вынужденным шагом появление российских войск у границ Финляндии

Глава государства заявил, что у границ Финляндии из-за вступления страны в Североатлантический альянс расположатся российские войска и системы поражения. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, этот шаг стал вынужденным на фоне политики, которую проводят Хельсинки. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Финляндия вынашивает агрессивные планы в отношении России, хотя всегда считалось, что это нейтральное по отношению к нашей стране государство. А тут Финляндия становится членом НАТО, отдает свою территорию под развертывание американских натовских баз.

По мнению военного эксперта, Москва обязана полностью защитить себя от любых рисков, в связи с чем и развертывает систему военного противостояния, которая благодаря своей мощи обеспечит безопасность ее северных границ.





