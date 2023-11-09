Военный эксперт Матвийчук сомневается в предоставлении Украине доступа к военным технологиям Вашингтона
Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у министра транспорта США доступ к военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, сомнительно, что американцы дадут Незалежной доступ к их военным технологиям. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что подобные просьбы Зеленского бесполезны и направлены на собственное утверждение.
По мнению эксперта, украинский президент мечется и не знает, что делать.