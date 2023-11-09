Военный эксперт Матвийчук сомневается в предоставлении Украине доступа к военным технологиям Вашингтона

Политика

Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у министра транспорта США доступ к военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, сомнительно, что американцы дадут Незалежной доступ к их военным технологиям. Об этом сообщают «Известия».

Он подчеркнул, что подобные просьбы Зеленского бесполезны и направлены на собственное утверждение.

По мнению эксперта, украинский президент мечется и не знает, что делать.

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