Военный эксперт Матвийчук заявил, что при слове «Украина» многие американцы приходят в неистовство
Фото: [pxhere.com]
Пентагон планирует вывести на орбиту большое число маленьких по размеру спутников для противодействия космическим угрозам, разрабатываемым Россией и Китаем. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, задачей подобных заявлений и публикаций является подготовка почвы для роста бюджетных трат Штатов на военные цели. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, как известно, прямые призывы продолжить поддержку Незалежной на Конгресс США уже не действуют.
По мнению эксперта, скорее даже это вызывает неистовство.