Пентагон планирует вывести на орбиту большое число маленьких по размеру спутников для противодействия космическим угрозам, разрабатываемым Россией и Китаем. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, задачей подобных заявлений и публикаций является подготовка почвы для роста бюджетных трат Штатов на военные цели. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что, как известно, прямые призывы продолжить поддержку Незалежной на Конгресс США уже не действуют.

По мнению эксперта, скорее даже это вызывает неистовство.