Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть честными и признать, что страны — члены альянса не предоставили Киеву обещанную помощь. По словам военного эксперта Александра Михайлова, Штаты стремятся снять с себя ответственность за провал украинской армии в конфликте. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что США сегодня требуется найти слова, которые объяснят, в чем причина провала «украинского кейса» и на кого переложить ответственность за все потраченные значительные суммы финансовых средств и медийные усилия по поддержке киевского режима.

По мнению эксперта, это будет своего рода многоступенчатая история, то есть Белый дом станет оправдываться как перед оппозицией в лице республиканцев, так и перед собственными избирателями во время избирательной кампании до ноября. Их оправдания будут выглядеть таким образом, что якобы они сами сделали все, что могли, а вот страны Старого Света не выполнили взятые на себя обязательства или выполнили их не полностью.