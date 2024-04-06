Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ не нужны 500 тыс. дополнительных военнослужащих, в этом году будет достаточно «обычной» мобилизации. По словам военного политолога Александра Михайлова, в заявлениях руководителей киевского режима наблюдаются противоречия. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленский ежедневно просит помощи у западных стран, Сырский говорит, что отвоевал какие-то километры, хотя они каждый день теряют территорию. Это свидетельствует о том, что украинские элиты прекрасно понимают, что крах неизбежен, а вопрос стоит в том, с какими потерями они выйдут из данного краха.

По мнению эксперта, читаемые украинскими властями успокоительные мантры являются еще одной стороной внутренней украинской истерики. К тому же оптимистичные заявления Шмыгаля плохо сочетаются и с практическими действиями украинских властей. Так, на днях украинским лидером был подписан указ о снижении возраста мобилизации, также отменены ограничения в виде групп инвалидности и ряда заболеваний, являющиеся ограничительной мерой в мобилизации.