Военный эксперт Онуфриенко объяснил военную форму у президента в Курской области

Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил появление главы государства Владимира Путина в Курской области в военной форме. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, как уже сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сигнал решимости поскорее освободить Курскую область. Однако Россия полна решимости продолжать боевые действия, и это не скрывается, и своей формой Путин это подтвердил.

Ранее эксперт Кобелюк пояснил сигнал камуфляжной формы Путина в Курской области.