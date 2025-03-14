Военный эксперт Онуфриенко объяснил военную форму у президента в Курской области
Военный эксперт Онуфриенко: Путин показал решимость продолжать боевые действия
Фото: [www.kremlin.ru]
Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил появление главы государства Владимира Путина в Курской области в военной форме. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, как уже сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это сигнал решимости поскорее освободить Курскую область. Однако Россия полна решимости продолжать боевые действия, и это не скрывается, и своей формой Путин это подтвердил.
Ранее эксперт Кобелюк пояснил сигнал камуфляжной формы Путина в Курской области.