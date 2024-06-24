По словам Владимира Орлова, раскола внутри военного блока не может быть по причине зависимости европейских элит от Вашингтона. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что эта зависимость может быть как прямой, так и косвенной, тем не менее все сводится к тому, что европейские элиты, что политические, что финансово-экономические, лишены политической самостоятельности и зависят от Штатов.

По мнению эксперта, в Словакии и Венгрии к власти пришла более самостоятельная политическая элита, старающаяся проводить независимую, суверенную политику, однако это не является исключением из правил.

Он подчеркнул, что ждать «развала» блока Североатлантического альянса и выхода из состава военного блока каких-то государств не следует.