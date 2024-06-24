Военный эксперт Орлов считает, что европейские элиты не имеют политической свободы
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По словам Владимира Орлова, раскола внутри военного блока не может быть по причине зависимости европейских элит от Вашингтона. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что эта зависимость может быть как прямой, так и косвенной, тем не менее все сводится к тому, что европейские элиты, что политические, что финансово-экономические, лишены политической самостоятельности и зависят от Штатов.
По мнению эксперта, в Словакии и Венгрии к власти пришла более самостоятельная политическая элита, старающаяся проводить независимую, суверенную политику, однако это не является исключением из правил.
Он подчеркнул, что ждать «развала» блока Североатлантического альянса и выхода из состава военного блока каких-то государств не следует.