Военный эксперт Перенджиев перечислил цели американских танков Abrams на Украине

Украинская армия получит первые десять американских танков Abrams в середине этого месяца. Военный эксперт Александр Перенджиев рассказал, смогут ли оправдать танки Abrams возложенные на них надежды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, не факт, что данная техника сможет дойти до линии огня.

Эксперт отметил, что использовать эти танки можно только лишь для прикрытия каких-то командных пунктов, где находятся зарубежные советники.

По его мнению, сомнительно, что США поставят в Киев именно эти танки, поскольку американские власти в любом случае давно бы распиарили этот факт на весь мир.