Военный эксперт Перенджиев перечислил цели американских танков Abrams на Украине
Фото: [©Денис Асланов/РИА Новости]
Украинская армия получит первые десять американских танков Abrams в середине этого месяца. Военный эксперт Александр Перенджиев рассказал, смогут ли оправдать танки Abrams возложенные на них надежды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, не факт, что данная техника сможет дойти до линии огня.
Эксперт отметил, что использовать эти танки можно только лишь для прикрытия каких-то командных пунктов, где находятся зарубежные советники.
По его мнению, сомнительно, что США поставят в Киев именно эти танки, поскольку американские власти в любом случае давно бы распиарили этот факт на весь мир.