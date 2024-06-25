Военный эксперт Прохватилов считает, что Зеленский толкает ВСУ в наступление

По его словам, перестановки означают прежде всего то, что сам Зеленский понимает, что его позиции на Западе сильно пошатнулись, не говоря уже о его рейтинге в самой Незалежной. Из-за чего и старается поставить во главе армии таких генералов, которые станут выполнять его приказы, не глядя ни на какие потери, ни на какие жертвы. В целом Зеленский толкает украинскую армию в наступление, которое ожидаемо принесет ему еще большие проблемы.

Эксперт добавил, что при этом эта ротация кадров не окажет никакого влияния на расстановку сил на линии боевого соприкосновения, а для самого Зеленского это обернется большими политическими последствиями.