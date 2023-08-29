Сейчас почти сотня тяжелых боевых машин Leopard 1A5 гниет в Италии вместо того, чтобы воевать в составе ВСУ.

Питер Сучиу в своей статье, вышедшей у издания 19FortyFive, указал, что Швейцария соблюдает нейтралитет на протяжении двух сотен лет. По этой причине она не стала передавать танки ВСУ. Сначала данная страна подумывала продать их европейским странам, чтобы те могли отправить их на Украину, но затем отказалась делать подобный шаг. Теперь некоторые критики заявляют, что Швейцария своим бездействием помогает России.

«Дополнительные 96 "Леопардов-1" могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки продолжат ржаветь в Италии», - сообщил он.

Сучиу подчеркнул, что ВСУ могли бы использовать данные машины в своем контрнаступлении.