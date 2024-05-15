Эксперт Владимир Рогов заявил, что киевский режим в ближайшее время намеревается провести тотальную мобилизацию в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье, Харькове. По словам военного эксперта Алексея Сухонкина, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Незалежную с целью требовать от украинского лидера Владимира Зеленского тотальной мобилизации. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Блинкен считает, что мобилизационные мероприятия на Украине следует проводить более решительно, поскольку с поражение Киева нанесет серьезный удар репутации Вашингтона. Поэтому тотальная мобилизация на Украине необходима Штатам для оттягивания момента поражения страны.

По мнению эксперта, киевский режим делит народ на «своих и не своих», то есть мобилизация в большей степени проходит в городах Восточной Украины. Именно эти территории понимаются Киевом как не в полной мере свои, поэтому отдать этих людей им гораздо проще и выгоднее, чем отдавать жителей западных территорий.