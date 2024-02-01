Военный эксперт Трухан оценил вероятность возможной отставки Залужного

В одном из американских СМИ появилась информация о том, что указ украинского лидера об отставке главкома украинской армией будет обнародован в начале февраля. По словам военного эксперта Владимира Трухана, взаимоотношения между политическим руководством Незалежной и командованием армией подчиняются логике «циркового шоу». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в условиях ведения военных действий такой подход губителен для общества и войск.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что между военными профессионалами и политическим руководством на Украине отсутствует согласие, к тому же гениальных военных в армии Незалежной тоже нет.

Он добавил, что требования украинского лидера к главкому ВСУ также подчиняются логике шоу, а не военной необходимости.