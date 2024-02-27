Военный эксперт Трухан считает, что заявление Макрона об отправке войск на Украину является политическим
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Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки войск в Незалежную. По словам военного эксперта Владимира Трухана, данное заявление является политическим. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это всего лишь пустые разговоры, к тому же официальные войска будут убиты, а это официальные трупы, которые не скрыть.
По мнению эксперта, после этого Макрона захоронят в различных местах его страны по частям.
Он подчеркнул, что французская армия в принципе не готова к боевым действиям. Кроме того, они никогда нигде не выигрывали, если вспомнить историю, а войска Франции заточены под колониальные дела.