Военный назвал очередное преимущество российской армии перед украинской

Дандыкин подчеркнул, что техника является главным преимуществом отечественной армии при непогоде. Он объяснил, что российские машины лучше справляются с бездорожьем, особенно в грязи и слякоти. В то же время, подметил эксперт, натовская техника совсем не приспособлена для таких условий. А весь украинский арсенал состоит именно из нее.

Недавно военный аналитик Драго Боснич заявил, что новые базы украинских ВС станут новыми целями для российских военных, так как на них будут храниться западные истребители F-16.