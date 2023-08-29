Военный назвал возможные задачи F-16 на Украине

Для полноценного выполнения задач Киеву необходимо, как минимум, две сотни американских истребителей F-16, но в таком количестве их никто не поставит. Но небольшая партия истребителей может быть использована для атак западными ракетами Storm Shadow. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук, его слова передает издание «Лента.ру» .

Матвийчук заявил, что Запад мог бы отправить партию истребителей Киеву в любой момент, но их там пока некому пилотировать. Именно по этой причине на поставки уйдет еще, как минимум год. Эксперт выразил мнение, что несмотря на нужду в двух сотнях истребителях, Украине могут не отправить и десяти самолетов.

Но даже такая маленькая партия может быть использована для запуска таких снарядов как Storm Shadow, предупредил он. Матвийчук заявил, что поставка F-16, в любом случае, носит больше пропагандистский характер для демонстрации того, что Запад все еще поддерживает Киев.

Эксперт предположил, что к моменту отправки самолетов, конфликт может быть уже заморожен.

Он также подчеркнул, что даже специалисты на Западе сомневаются в целесообразности истребителей Киеву, так как они не справятся ни с оборонительной, ни с наступательной функцией с такими маленькими поставками.