Глава Минобороны Украины Алексей Резников отстранен от должности по заявлению президента Владимира Зеленского. Его заменит Рустем Умеров. По словам военного обозревателя Виктора Баранца, замена Умерова на Резникова является достаточно экзотичной рокировкой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что украинский лидер остается крайне недовольным, что контрнаступление все больше гаснет, а все амбициозные планы пресекаются Вооруженными Силами РФ.

По мнению эксперта, даже в Киеве ехидно отзываются о данной рокировке.

Он подчеркнул, что произошла смена «бандеровского адвоката» на ревизора госимущества, русофоба, уклониста.

Баранец также назвал несколько причин назначения Умерова на эту должность при отсутствии у него не только военного образования, но и службы в армии. Так, это учеба в США в прошлом, где идет хороший промыв мозгов, а также его причастность к управлению западными денежными средствами. Кроме того, принадлежность Умерова к нацизму и необходимость избавиться от Залужного чужими руками.