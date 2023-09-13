По словам бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, украинский лидер готовится официально объявить России войну и начать всеобщую мобилизацию в конце осени. По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, это заявление – всего лишь «сказка», предположение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, хотя украинский экс-парламентарий и играет на стороне нашей стороне, все-таки военная разведка работает профессионально.

По словам эксперта, подобных версий о готовящемся якобы объявлении Зеленским войны России больше миллиона каждый день.