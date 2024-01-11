Военный политолог Глазунов считает, что в этом году ВСУ выдохнутся
Фото: [pxhere.com]
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию в форме ультиматума потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставить новые партии вооружения Незалежной. По словам политолога Олега Глазунова, Вашингтон заставляет страны Старого Света оказывать помощь Киеву. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он пояснил, что в европейских государствах в этом отношений уже буквально скребут по сусекам.
По мнению эксперта, в итоге финансирование украинского конфликта перекладывается на Евросоюз.
Он добавил, что Европа вынуждена поддаться шантажу и передать вооружение Украине, однако это не изменит ситуации.