Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что странам Евросоюза следует готовиться к тому, чтобы значительно увеличить свои расходы на оборону, иначе Европе якобы может грозить перспектива изучения русского языка в течение ближайших четырех-пяти лет. Военный политолог Андрей Кошкин пояснил истинный смысл слов Рютте. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в первую очередь стоит заметить, что данное указание – готовить европейские страны к войне – пришло из Штатов, то есть в противном случае странами Старого света Вашингтону управлять станет невозможно. К тому же речь идет далеко не обо всех государствах, а о тех, которые могут быть вовлечены в конфликт вроде Незалежной.

Эксперт добавил, что слова генсека НАТО служат инструментом давления и шантажа, причем дешевым. Таким образом, реагировать на такие угрозы нет смысла, а стоит сосредоточиться на внутренних задачах.

По его мнению, странам Старого Света следует принять решение, готовы ли они следовать призывам из Вашингтона и наращивать расходы на военные нужды или же искать собственные пути развития, не связанные с милитаризацией и конфронтацией.

Ранее претендент на должность главы Пентагона назвал главную угрозу из России.