РФ заметно увеличила ядерный арсенал и представляет угрозу для США, Европы и Азии. Как сообщило РИА Новости, такое мнение озвучил кандидаты на должность руководителя Пентагона Питер Хегсет.

С его слов, также особенно сильны операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, а еще амбиции в космосе и Арктике. Хегсет считает, что США необходимо модернизировать ядерную триаду, так как именно от ее возможностей по итогу и зависит выживание государства. Он выразил согласие с утверждением, согласно которому предотвращение ядерной атаки противника является самым главным приоритетом Штатов.

Чиновник также отметил, что готов рассматривать кибератаки как «акт войны», если они принесут государству и его гражданам значительный ущерб. Как сообщил кандидат на должность руководителя Пентгона, США во время нахождения у власти Дональда Трампа планируют сосредоточить свои силы на выстраивании системы сдерживания «агрессии КНР» на территории Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось о том, что украинцы начали погибать из-за некачественных снарядов, которые в том числе поступают из США.