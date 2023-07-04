Военный политолог Кошкин объяснил смысл обращения Зеленского к Байдену по поводу приглашения в НАТО

По словам завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, призыв украинского лидера к американскому по поводу приглашения Незалежной в Североатлантический альянс свидетельствует о неуверенности в том, что западные страны продолжат лояльно относиться к Зеленскому. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что президент Украины показал, что действия ВСУ на линии боевого соприкосновения не отвечают ожиданиям и запросам, предъявляемым Западом.

Эксперт добавил, что Владимир Зеленский находится в чрезвычайно нервном состоянии и, по сути, идет ва-банк с целью себя обелить.