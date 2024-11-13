Киев обеспокоен, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может провести переговоры с Москвой по предложенной формуле вице-президента Джей Ди Вэнса. Военный политолог Андрей Кошкин рассказал, что предполагает данный план, почему он пугает Киев и могут ли его принять. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, озвученного Вэнсом плана боится не Киев, а киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, при котором в Незалежной начали строить террористическое государство, исходя из идеологических принципов Бендеры и Шушкевича.

Эксперт подчеркнул, что сами власти киевского режима боятся того факта, что избранный американский лидер планирует решить конфликт, учитывая мнение Москвы и ее интересы. Это также напугало все западные страны.

По его мнению, заняв кресло президента, Трамп не станет категорично навязывать идею мира, а постарается решить конфликт посредством договоренностей.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили сформулировать варианты завершения конфликта.