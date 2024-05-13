Военный политолог Кошкин считает, что ситуация в украинском конфликте складывается не в пользу Запада

Политика

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что если западные государства планируют решить украинский кризис на поле боя, то Россия к этому готова. По словам военного политолога Андрея Кошкина, страны Запада уже ведут войну с нашей страной руками граждан Украины, но ситуация складывается вовсе не в их пользу. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что глава МИД России по сути констатирует объективную реальность. Запад и так старается силовыми формами и методами решить свои проблемы с Москвой. Так, они в открытую уже заявляют, что должны победить Россию военным путем.

По мнению эксперта, даже после провала украинского контрнаступления никто не ставит вопрос об изменении силовой парадигмы. И на данный момент выясняется, сможет ли Запад победить Россию, войска которой значительно продвигаются вглубь оборонительных позиций украинской армии. Таким образом, все открыто показывает то, что при таком состоянии они продержатся недолго.

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