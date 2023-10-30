Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия во время массово распиаренного контрнаступления понесла тяжелые потери. По словам политолога Андрея Кошкина, власти киевского режима начинают осознавать свое положение. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Незалежная используется Западом для снижения потенциала России, даже его разрушения.

По мнению эксперта, на сегодняшний день Киев потерял полностью свою независимость, и украинский лидер это понимает. Украина сегодня полностью потеряла свою самостоятельность и зависит от Запада, и Зеленский прекрасно это понимает.

Он подчеркнул, что власти Незалежной понимают, что являются игрушкой в руках Запада, которую планируют полностью разломать для решения собственных проблем.