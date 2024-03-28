В одном из британских СМИ появилась публикация о том, что трудная для украинских военных ситуация на поле боя, вызванная и задержками поставок военной помощи, заставляет Запад готовиться к «катастрофическому поражению» украинской армии. По словам военного политолога Андрея Кошкина, ни в Штатах, ни в странах Старого Света политики не идут дальше выражения обеспокоенности тяжелым положением ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что хотя Вашингтон и требует от Брюсселя проявлять данную озабоченность выделением средств, однако последнему выделять деньги не нравится, и они больше высказывают озабоченность, чем действительно оказывают помощь Незалежной, поскольку в скором времени все провалится, а в западных странах в провальное дело средства не вкладывают.

По мнению эксперта, Вашингтон продолжит делать все, чтобы напрямую подключить европейские страны к конфликту.